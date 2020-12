Il retroscena: “Vuskovic è uno dei pezzi pregiati del mercato croato, due anni fa Corvino lo voleva alla Fiorentina”

A Radio Marte ha parlato Sasa Bjelanovic, ex DS dell’Hajduk Spalato. Il dirigente croato ha confermato l’interesse della Fiorentina per Mario Vuskovic, difensore classe 2001, quando ancora il direttore sportivo viola era Pantaleo Corvino due anni fa. Queste le sue parole: ” Vuskovic è uno dei pezzi pregiati del mercato croato, un difensore giovanissimo, tra i più promettenti della sua generazione. Lui ha un’ottima tecnica, ho avuto già un paio di anni fa una richiesta dalla Fiorentina da parte di Corvino, volevano prenderlo ma in quel momento non abbiamo ritenuto giusto venderlo”. Attualmete sul giocatore sembra esserci il Napoli.

