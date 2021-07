Il Ribery che fa discutere. Gli amici del giocatore: “Silenzio da parte della società”. La Fiorentina però sostiene l’opposto

Tra tutti i giocatori con il contratto in scadenza, almeno per quel che riguarda la Fiorentina, quello che fa più discutere è sicuramente Franck Ribery.

Secondo tutti gli amici più stretti del giocatore, Frey in testa, ma anche Toni, giusto per citare due che sono anche legati ai colori viola, il club gigliato è rimasto in silenzio nel corso dell’ultimo periodo. In pratica, dopo l’incontro avuto dal francese con Gattuso (che aveva dato il suo assenso alla permanenza del francese), nessuno gli ha più comunicato nulla.

La Fiorentina invece sostiene l’opposto e che Barone e Pradè hanno contattato Franck, che in questi giorni si trova in vacanza ad Ibiza e che presto arriveranno anche comunicazioni sul suo futuro.

Tutto questo mentre il calciatore continua a ripetere che la sua priorità è proprio la squadra gigliata e che vorrebbe continuare la sua avventura a Firenze.