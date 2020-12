Il Ribery intristito: Le vere cause della crisi che colpisce il numero uno della Fiorentina

Il fuoriclasse della Fiorentina, Franck Ribery, in questa stagione non è certamente lui. Le condizioni fisiche non sono di certo le migliori: un infortunio alla solita caviglia subito durante la partita contro l’Inter non lo ha aiutato. Ma il Ribery intristito di questi ultimi tempi è figlio di altre motivazioni.

Su La Gazzetta dello Sport si legge che Daniele Pradè, l’uomo che lo ha portato a Firenze e con il quale il francese ha un legame speciale, ha spiegato in uno dei suoi ultimi interventi che “Franck si nutre dell’affetto di chi lo circonda e in questo momento a causa del Covid i rapporti sono complicati per non dire impossibili”.

La pandemia ha cambiato la sua vita e ora l’ex Bayern si è isolato. Prima invece si caricava incontrando i tifosi per strada, firmando autografi, concedendo selfie. E soprattutto facendosi spingere all’attacco dall’urlo della Curva o dai cori ostili del pubblico avversario.

Inoltre c’è anche un aspetto familiare che influisce. Moglie e figli dopo le vacanze estive hanno deciso di tornare a vivere a Monaco di Baviera. Ribery non lo ammetterà mai ma il furto nella sua abitazione ha influito in questa decisione. E senza avere i suoi affetti più cari al fianco è tutto più complicato per lui.