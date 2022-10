Il richiamo della Fiorentina è grande…in Lettonia!

La partita tra RFS Riga e Fiorentina che si disputerà giovedì prossimo, sarà l’ultima gara che i viola giocheranno nel girone di Conference League.

Benché non abbia alcuna valenza per la squadra di casa, lo Skonto Stadions, dove l’RFS gioca in Europa perché l’impianto che utilizza per il campionato è troppo piccolo e non rispetta le norme Uefa, sarà completamente esaurito. Questo perché la squadra viola ha fatto da richiamo per i tifosi locali.

Restano in vendita nel momento in cui scriviamo 250 tagliandi che, andranno via nelle prossime ore. La gara avrà inizio alle ore 16.30 in Italia, alle 17.30 in Lettonia.