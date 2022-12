Il rientro di Castrovilli: attesa per le tempistiche. E il rinnovo con la Fiorentina…

Gaetano Castrovilli vede la luce in fondo al tunnel. Dopo tanti mesi di lontananza dal campo, la paura del futuro e lo scoramento, il centrocampista della Fiorentina è pronto a rivedersi sul manto erboso. Il classe ’97 pugliese prosegue il recupero da un infortunio molto grave destando solo ottime impressioni. La sua ripresa dopo il pesante trauma è stata celebrata come entusiasmante e sorprendente dagli specialisti.

Il giocatore viola adesso attende di ritrovare il calcio giocato: ‘Dal 15 dicembre proseguirà il mio percorso che comprende anche le amichevoli’. Castrovilli non si è visto contro Arezzo e Always Ready. C’è una possibilità che ‘Castro’ si riveda in Corsica contro il Bastia tra circa una settimana, il 14 dicembre, ma è difficile fare previsioni chiare al momento. Più probabile che il numero 10 gigliato torni in campo al Franchi contro il Monaco, il 17. ‘Voglio farmi un regalo di compleanno’, ha detto il giocatore, per poi giocare anche contro il Lugano il 21.

Sarà necessario ed inevitabile valutare gradualmente la tenuta per Castrovilli, che salvo clamorose sorprese si rivedrà quindi in campo prima del 2023. ‘Spero di essere in campo il 4 gennaio’ così si è espresso il giocatore di Minervino Murge al canale della Serie A. La Fiorentina gli farà spazio nella lista e il giocatore potrebbe già essere a disposizione per la sfida col Monza, in attesa di poter anche tentare di tornare anche come titolare nello scacchiere di Vincenzo Italiano.

Nel frattempo si attendono sviluppi sul fronte rinnovo per il classe ’97 gigliato. ll contratto fino al 2024 e la ferma volontà del ragazzo finora non fanno drizzare le antenne alla dirigenza della Fiorentina, ma la questione è da affrontare presto nuovamente per arrivare ad un punto d’intesa. Normale attendere il rientro del calciatore e valutarne i progressi, tuttavia il prolungamento sarebbe un segnale molto indicativo nei confronti del calciatore, questo è innegabile.