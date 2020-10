Il riepilogo del mercato della Fiorentina: Commisso fa cassa con Chiesa e punta sugli svincolati d’esperienza. Ma la cassaforte resta quasi piena

Si è chiuso uno stranissimo mercato estivo, che ha sforato in pieno autunno, con la Fiorentina che chiuso il suo colpo più grande in uscita, dando Federico Chiesa alla Juventus. Una maxi operazione che si è riscaldata negli ultimi giorni e che in 3 anni porterà circa 60 milioni di euro alla società viola. Sull’altro fronte invece la Fiorentina ha puntato soprattutto sull’esperienza di 3 parametri zero come Jack Bonaventura, Borja Valero e José Maria Callejon ma anche sull’argentino Lucas Martinez Quarta. Un saldo che resta decisamente in attivo, in vista anche del mercato di gennaio.

ENTRATE:

Bonaventura (parametro zero), Borja Valero (parametro zero), Callejon (parametro zero), Martinez Quarta (6 milioni più 6 di bonus al River Plate), Barreca (prestito con diritto di riscatto dal Monaco)

SPESA TOTALE: 6 milioni di euro (circa 12 considerando i potenziali bonus).

USCITE:

Chiesa (titolo definitivo alla Juventus, per 3+7 milioni ai primi due anni + 40 di riscatto e altri 10 di bonus), Boateng (titolo definitivo al Monza), Ranieri (prestito secco alla Spal), Terzic (prestito all’Empoli), Dabo (titolo definitivo al Benevento), Agudelo (restituito al Genoa), Sottil (prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Cagliari), Illanes (prestito al Chievo).

INCASSO TOTALE: 10 milioni di euro (circa 70 considerando anche i bonus ed il riscatto di Chiesa).