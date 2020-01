Il riepilogo del mercato della Fiorentina: Va in scena il Commisso-show! Un clamoroso negativo da oltre 70 milioni

Un mercato a dir poco roboante, concentrato in pratica nelle ultime 72 ore della sessione invernale, ma comunque molto proficuo per la Fiorentina: il patron Rocco Commisso ha portato a casa 6 calciatori, per una spesa complessiva di oltre 70 milioni di euro, che possono aumentare in caso di bonus centrati. Aldilà di Cutrone, che aveva aperto le danze, negli ultimi tre giorni sono arrivati alla spicciolata l’inseguitissimo Duncan, il difensore Igor, il colpo a sorpresa Kouame, il giovane talento Agudelo e infine, con una trattativa finale durata quasi tutta la scorsa notte, Sofyan Amrabat, uno dei più inseguiti di tutta la Serie A: il marocchino sarà viola nella prossima stagione ma la Fiorentina sa già che ripartirà da lui.

ENTRATE:

Cutrone (prestito di 18 mesi con obbligo a 3 milioni e riscatto a 16, dal Wolverhampton), Duncan (prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, più 1 di bonus, dal Sassuolo), Kouame (prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni, più 7 di bonus, dal Genoa), Igor (prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni, dalla Spal), Amrabat (titolo definitivo a 20 milioni più bonus, dal Verona), Agudelo (prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto, a 12 milioni dal Genoa, a determinate condizioni).

SPESA TOTALE: 72 milioni di euro (circa 90 considerando i potenziali bonus e il riscatto di Agudelo).

USCITE:

Boateng (prestito di 18 mesi con diritto di riscatto al Besiktas), Ranieri (prestito secco all’Ascoli), Eysseric (prestito secco al Verona), Zurkowski (prestito di 6/18 mesi all’Empoli), Gilberto (a titolo definitivo alla Fluminense), Dabo (prestito alla Spal), Cristoforo (prestito all’Eibar), Saponara (prestito al Lecce, girato dal Genoa), Pedro (prestito di 1 anno al Flamengo con diritto di riscatto e controriscatto), Maxi Olivera (Juarez), Rasmussen (prestito all’Erzgerbirge Aue), Montiel (prestito secco al Setubal).

INCASSO TOTALE: 0 milioni di euro.