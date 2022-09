Il rifiuto di Jovic alla chiamata di Italiano: il serbo declina l’invito a entrare e il tecnico sceglie Cabral

Un siparietto particolare e ancora da approfondire quello che riguarda Luka Jovic, in procinto di entrare a una ventina di minuti dalla fine: Italiano, come riportato da Dazn, l’aveva chiamato per prendere il posto di Kouame ma il serbo ha preferito declinare l’invito, ufficialmente perché non si sentiva “al meglio”. Da lì poi la scelta che è andata su Cabral. Di sicuro un episodio che non contribuisce a rasserenare il clima intorno ai due attaccanti, molto in difficoltà in questo avvio di stagione e messi entrambi da parte a favore dell’ivoriano nella giornata di oggi.