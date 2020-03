La questione dei rimborsi ai tifosi che avevano acquistato il tagliando per assistere a Udinese-Fiorentina, inizialmente in programma per sabato scorso alle 18, è stata presa in carico dalla società viola. L’ATF, l’Associazione Tifosi Fiorentini, ha reso noto intanto le modalità con cui poter accedere a tale rimborso, vista la decisione di disputarla a porte chiuse: