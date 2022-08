Il rimpiazzo di Biraghi entra nella formazione della settimana nonostante lo scialbo pareggio di Empoli

Non aveva ancora giocato minuti e contro la sua ex squadra è arrivato l’esordio stagionale. Aleksa Terzic è stato uno dei pochi positivi della partita a Empoli, a tratti non facendo nemmeno rimpiangere il turnover col padrone della fascia mancina. Il sostituto di Biraghi ha portato a casa una prestazione sufficiente, condita anche dal cross che Ikonè ha sciupato davanti a Vicario.

Il terzino sinistro della Fiorentina, che ha fatto riposare Biraghi per il ritorno con il Twente, si è così meritato un posto nella formazione della settimana del noto portale SofaScore. Con una valutazione di 7.8 (su 10) Terzic fa parte della squadra della settimana della Serie A, insieme a giocatori del calibro di Lautaro Martinez e della nuova stella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Ecco Terzic nel team of the week di SofaScore: