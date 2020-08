Il rinforzo ideale per la difesa a tre

La Fiorentina – lo raccontiamo ormai da diverso tempo – sul mercato è alla ricerca di pochi rinforzi, ma di livello. Un rinforzo di livello arriverà anche in difesa, a maggior ragione se dovesse andarsene uno tra Pezzella e Milenkovic. Uno dei nomi accostati alla Viola negli ultimi giorni è quello di Armando Izzo, che potrebbe lasciare il Torino dopo due stagioni: la prima di alto livello, la seconda in ribasso proprio come tutto il Toro.

Difensore dal vizio del gol, il napoletano dà il meglio di sé in una retroguardia a tre: e l’idea di Iachini per la prossima stagione va proprio in questa direzione. Acquistato dal club di Cairo per 10 milioni di euro, potrebbe essere ceduto per la stessa cifra, al massimo qualche milione in più. La Fiorentina ha già avviato i contatti con il Toro e nelle prossime settimane capiremo se deciderà di affondare il colpo o meno.