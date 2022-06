“Il rinnovo di Italiano è una buona garanzia di futuro per la Fiorentina”

Lungo editoriale del giornalista Alberto Polverosi, che sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si sofferma sul rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina.

“Va accolto e registrato come una notizia di segno positivo per la Fiorentina. Ci si può vedere un’idea di fondo, una base su cui costruire la nuova squadra con nuove ambizioni, sentimento quest’ultimo di cui il tecnico è fortemente dotato. Italiano è una buona garanzia di futuro per la tifoseria viola forse ancora più che per la società. La sua ultima stagione è stata da applausi, settimo posto con 62 punti, ritorno in Europa dopo 6 anni”.

Continua così Polverosi: “Per esprimere un giudizio conviene sempre ricordare da dove si parte e Italiano partiva da una squadra che l’anno precedente si era salvata arrivando al 13° posto con 40 punti. Stiamo parlando di un allenatore che deve crescere, ma che ha saputo dare un gioco, un bel gioco, a una squadra che ne era priva grazie anche, giusto ricordarlo, a un mercato estivo ben fatto (Odriozola, Torreira, Gonzalez), ma, giusto ricordare pure questo, nonostante un mercato invernale tecnicamente assurdo (cessione di Vlahovic, capocannoniere della Serie A)”.