Il rinnovo di Vlahovic e le pretese (più o meno giustificate) del serbo per rimanere alla Fiorentina

Protagonista assoluto in questa stagione sottotono della Fiorentina è stato sicuramente lui, Dusan Vlahovic. L’attaccante viola ha attirato su di sé le attenzioni di molti grandi club, in Italia e non solo, ma Commisso non vorrà certo lasciarselo scappare. Per questo la dirigenza viola sta lavorando per trovare un accordo con il giocatore e il suo entourage per ridefinire, e magari allungare, il suo contratto in scadenza giugno 2023.

Fino ad oggi, i tentativi di Barone e Pradè per rinnovare il contratto sono andati a vuoto e l’offerta presentata (ingaggio di 2 milioni e prolungamento fino al 2025) non è stata presa in considerazione da Ristic, agente del serbo. Serve uno sforzo in più (Milan e Roma, per esempio, son pronte a mettergli sul piatto uno stipendio da 3 milioni a stagione) e un progetto tecnico ambizioso.

L’attaccante ex Partizan di Belgrado pretende di più per rimanere a Firenze, e provando ad entrare nella sua testa le motivazioni potrebbero essere le seguenti. Se è vero che Vlahovic deve tanto a questa maglia, squadra che ha puntato forte su di lui consentendogli finalmente di sbocciare, e altrettanto vero che la Fiorentina senza i suoi 13 gol probabilmente sarebbe invischiata in posizioni di classifica ancora più scomode rispetto a quella che occupa al momento. Per di più il serbo si guarda intorno, e dati alla mano, condivide lo spogliatoio con Kokorin e Callejon, i quali vantano un ingaggio che ammonta rispettivamente a 1,7 e 2,2 milioni di euro a stagione. Considerando il loro apporto in questa stagione, in proporzione Vlahovic meriterebbe quanto meno uno stipendio pari se non superiore a quelli sopra citati.

Tuttavia c’è da dire che il classe 00’ è ancora giovane, al primo vero anno in Serie A, con una carriera da costruire e un futuro tutto da dimostrare. Vedremo se le due parti riusciranno a trovare un punto d’accordo. Resta il fatto che ad oggi la Fiorentina ha in casa un centravanti dall’avvenire certo, una certezza intorno alla quale costruire un progetto ambizioso. Dall’epilogo di questa faccenda probabilmente si capiranno già le intenzioni del club di Commisso per la prossima stagione.