Il riscatto da parte del Verona, poi un futuro all’estero: la lunga lista di pretendenti per Simeone

Futuro tutto da scrivere per Giovanni Simeone. L’ex attaccante della Fiorentina verrà riscattato dal Verona, che verserà 12 milioni al Cagliari, ma difficilmente resterà in Veneto. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As”, infatti, diversi club hanno chiesto informazioni su di lui.

Villareal, Valencia e Siviglia in Spagna, ma anche Newcastle in Premier League e Milan e Napoli in Italia. Insomma, tutti vogliono Simeone e il Verona si prepara a incassare. L’intenzione del club scaligero è quella di appropriarsi del cartellino del Cholito per poi rivenderlo, con l’occasione di guadagnarci soprattutto se dovesse piazzarlo all’estero.