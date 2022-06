Il riscatto è andato, ma l’interesse è più che vivo: la Fiorentina ci prova “con lo sconto” per Piatek

“Nei giorni scorsi si è aperto uno spiraglio per il riscatto di Krzysztof Piatek da parte della Fiorentina”. Questo è quanto riferisce Calciomercato.com, che afferma come i dirigenti viola stiano continuando a lavorare sulla pista Jovic, ma non vogliono comunque mollare l’attaccante polacco. I 15 milioni del riscatto sono stati ritenuti troppi, ma c’è la volontà di provare a tenerlo ad una cifra inferiore.

L’idea della società è un investimento di circa 10 milioni di euro, ma la sensazione è che servirà uno sforzo in più per tenere Piatek a Firenze. Se le parti si verranno incontro, l’operazione si potrà chiudere intorno a 11/12 milioni più qualche bonus. Se non l’affare non dovesse andare in porto, sul polacco potrebbero aprirsi nuove vie italiane, come il Torino orfano di Belotti.