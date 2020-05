Il rischio di Fare(s) un acquisto azzardato

Fare(s) o non Fare(s)? Questo è uno dei primi dilemmi del calciomercato viola. Dopo alcune settimane di silenzio forzato, infatti, è tornato prepotentemente accanto al nome della Fiorentina quello di Mohamed Fares, terzino sinistro di proprietà della Spal. Non sapendo come andrà a finire questo campionato e chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina è difficile fare previsioni su quali saranno i reparti rinforzati da Daniele Pradè e Joe Barone.

Sicuramente il nome di Fares è considerabile come una scommessa perchè il giocatore, in questa stagione, ha giocato solo due partite a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’algerino, infatti, ha dovuto subire una operazione e piano piano è rientrato in forma grazie al lavoro della società biancoblù.

E’ chiaro, però, che investire su un giocatore appena recuperato può diventare un bel rischio per la Fiorentina. Quindi, perchè non pensare a altro? C’è anche da considerare il fatto che proprio Igor andrà riscattato dalla Spal e può agire sullo stesso out di gioco.

Fares è un buon prospetto perchè conosce bene il calcio italiano, avendo fatto tutte le giovanili nell’Hellas Verona, ma deve ancora ritrovare il campo e giocare i novanta minuti.