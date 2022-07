Il ritiro delle novità: niente casi scottanti e delle basi solide a cui la Fiorentina non era abituata

C’è l’entusiasmo al centro dell’analisi del Corriere Fiorentino, che fa il bilancio di questo ritiro a Moena, molto diverso dagli ultimi nei quali alcuni casi di mercato l’avevano fatto da padrone: da Chiesa a Vlahovic, mentre in precedenza era toccato a Kalinic, Bernardeschi o ancora prima a Jovetic. Stavolta nulla di tutto ciò, anzi la stessa situazione Milenkovic non sta causando grossi problemi, il clima è sereno e l’entusiasmo alle stelle appunto, con diversi volti nuovi, altra novità, e soprattutto una ripartenza che stavolta non è da zero e anche in questo senso siamo di fronte ad un qualcosa di inedito. Solo Pioli negli ultimi sei anni era ripartito con una stagione vera e propria alle spalle: le basi poste da Italiano invece sono solide e potrebbero dare un bell’impulso iniziale alla Fiorentina.