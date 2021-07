Il ritorno dei terzini, ma alla Fiorentina adesso serve più qualità

Con il ritorno alla difesa a quattro, la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano ha bisogno di trovare i suoi terzini. Sulla sinistra attualmente c’è il tanto discusso Biraghi, autore quest’anno (di ritorno dal prestito dall’Inter) di una stagione tra luci e ombre. Per la casella difensiva sinistra c’è anche Luca Ranieri, reduce da una stagione in prestito alla SPAL nella quale però ha giocato per la maggior parte delle volte come interprete nella difesa a tre. Tra chi si può adattare a sinistra c’è anche Igor, quest’anno schierato anche come centrocampista nel 3-5-2. Chi invece il terzino sinistro quest’anno l’ha fatto è Terzic all’Empoli, con il serbo che ha collezionato 21 presenze con la squadra toscana neopromossa.

A destra c’è l’indeciso Lirola, del quale presto si saprà il futuro. Arrivato a Firenze come “il terzino destro che mancava da anni” lo spagnolo ha faticato molto in maglia viola, per poi ritrovarsi in prestito al Marsiglia (dove vorrebbe tornare). La sicurezza si chiama Lorenzo Venuti, quest’anno autore di una bella stagione con la maglia viola, con gli allenatori che gli hanno dato più volte fiducia, anche da titolare. Difficile pensare che Venuti possa cominciare la stagione da titolare, ma sulla destra è una buona alternativa. Da valutare il futuro di Ferrarini, che è un terzino destro ma a Venezia ha giocato poco e ancora può essere acerbo per la prima squadra.

Adesso sta a Italiano fare il punto sui terzini, un ruolo ultimamente troppo carente di interpreti all’altezza alla Fiorentina.