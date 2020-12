Il ritorno del “fortino viola”: la Fiorentina prova a chiudersi da tutto e tutti per uscire da una situazione scomoda

Sulle pagine del Corriere Fiorentino di oggi si prende in esame le dichiarazioni dell’allenatore viola Cesare Prandelli nella conferenza stampa prima della gara contro l’Atalanta. Il Mister sa bene infatti come sia necessario ripartire dal gol di Milenkovic e dal buon secondo tempo contro il Genoa. Entrambi possono rappresentare un nuovo inizio anche se l’avversario di oggi non è certo uno dei più abbordabili. Il livello tecnico della squadra di Gasperini al momento risulta superiore, ma non per questo la Fiorentina non deve provare a fare la sua partita con consapevolezza, realismo, umiltà e coraggio. La mente riporta al famoso fortino in cui i viola si chiusero l’anno della penalizzazione, quando la Fiorentina fu penalizzata e si chiuse a riccio contro tutto e tutti rendendosi quasi invincibile. Funzionerà ancora oggi? In quel momento veramente gli uomini di personalità diedero un apporto fondamentale. Esattamente quello che, per un motivo o per un altro, sta mancando per adesso da parte di elementi come Franck Ribery.

