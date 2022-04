Il ritorno del pilastro del gioco della Fiorentina. Odriozola e Bonaventura: Vietato rischiare

In vista della prossima partita della Fiorentina, regna ancora la prudenza su Jack Bonaventura e Alvaro Odriozola. Entrambi ieri hanno svolto una parte della seduta col resto dei compagni e saranno valutati giorno dopo giorno. Si prospetta un tour de force per la squadra di Italiano e allora meglio non rischiare, se non è il caso.

Previsto il ritorno in campo invece del pilastro del gioco viola: Lucas Torreira. L’uruguaiano ha scontato la giornata di squalifica e riprenderà il proprio posto al centro, con conseguente ritorno in panchina di Sofyan Amrabat.