Il ritorno del Sindaco Borja a Firenze: tante presenze ma pochi minuti in campo. E a fine stagione…

Tra i giocatori in scadenza tra poco meno di tre mesi c’è anche Borja Valero. Il ritorno dello spagnolo a Firenze è stato dettato dal forte legame che lo unisce alla città e alla tifoseria della Fiorentina. Fino ad ora però, come ci si poteva aspettare, non si è visto molto in campo.

Le presenze però direbbero il contrario visto che ad oggi il centrocampista viola ha collezionato ben 19 presenze, ma i minuti giocati sono meno di 500 (in media poco più di 26 minuti a presenza). Con l’Inter l’anno scorso le sue presenze erano state in tutto 25 (compresa anche la Champions League), giocando in totale più di 1300 minuti con la maglia nerazzurra e con una media di minuti in campo molto più alta di quella attuale. Da considerare ovviamente che ancora mancano 10 partite alla fine della stagione e che, anche nella scorsa stagione, Borja Valero aveva trovato con l’Inter una bella continuità nel finale. Dieci sfide che serviranno per riflettere e capire quale potrebbe essere il futuro del centrocampista della Fiorentina.