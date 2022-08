Il ritorno della coppia “titolare”

La notizia migliore nel day-after del derby con l’Empoli è stato il rientro in gruppo a pieno regime di Igor. Il difensore, che si era infortunato nel corso dell’ultima amichevole pre-campionato, ha del tutto smaltito i problemi che lo hanno tenuto ai box nelle prime tre uscite stagionali della Fiorentina e già dalla trasferta di dopodomani a Enschede contro il Twente è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, in coppia con Milenkovic.

Come scrive il Corriere dello Sport, anche in prospettiva di questo la Fiorentina, quando una settimana fa ha stilato la lista Uefa per i playoff di Conference League (elenco che poi non ha più modificato da mercoledì) aveva scelto di inserire il nome del brasiliano, che tornerà in campo oggi pomeriggio assieme ai suoi compagni per l’ultima seduta “italiana” prima della partenza per l’Olanda, fissata per domani mattina. Sempre a parte invece Zurkowski, ancora alle prese con i postumi della distorsione alla caviglia subita nel finale di gara con la Cremonese.

Contro la formazione di Jans, che nell’ultimo turno di campionato in Eredivisie ha riposato in accordo con la Federcalcio olandese per preparare al meglio lo spareggio di ritorno con i viola, si dovrebbero rivedere in campo i titolari lasciati del tutto o in parte a riposo al Castellani: dentro, dunque, Biraghi e Venuti sulle fasce in difesa, Amrabat in regia e il terzetto d’attacco che aveva brillato nei primi 60 minuti di giovedì scorso, ovvero Gonzalez e Sottil e Cabral.