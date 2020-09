“Il ritorno di Biraghi non è stato gradito dai tifosi ma lui ha risposto sul campo. Chiesa? Dovrebbe saltare l’uomo dieci volte, non una”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Biraghi mi ha sorpreso, nonostante il suo rientro a Firenze non sia stato molto gradito. Ha fornito sul campo una gran bella prestazione. Iachini a mio avviso viene troppo criticato, soprattutto quando fa risultati negativi o non fa risultato. Potrebbe sicuramente sfruttare meglio Federico Chiesa. E’ un giocatore che può saltarti l’uomo dieci volte in una partita, non solo una volta. Ma a parte questo, penso che, per come è andata la gara, si possa contestare poco a Iachini“.

