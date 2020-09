Il ritorno di Biraghi rimescola le carte del mazzo di mister Iachini, ma la il rebus della fascia sinistra rimane irrisolto

La corsia mancina della Fiorentina è ormai da tempo un rebus irrisolto, visto che ormai da anni sembra non avere più un padrone indiscusso. Vargas, Pasqual e per ultimo Alonso, solo per citarne alcuni, sono stati gli interpreti migliori di quel ruolo in maglia viola.

Arrivando ad oggi invece, la questione sul doppio prestito Biraghi–Dalbert sembra intenzionata a concludersi con la permanenza del laterale della Nazionale in viola. Dalbert rispedito al mittente dopo una stagione in chiaroscuro. I numeri del brasiliano infatti non hanno convinto mister Iachini. Nonostante i nove assist stagionali, Dalbert non è mai andato a segno con la casacca gigliata nei 2751 minuti in cui è sceso in campo. Biraghi dalla sua invece, vanta tre reti e sette assist in 2121 minuti, visto che in nerazzurro non è riuscito a trovare la continuità che sperava.

Inoltre altro fattore che ha giocato a sfavore del brasiliano è stato sicuramente la sua scarsa duttilità tattica. Dalbert infatti preferisce agire come quinto centrocampista laterale, uomo a tutta fascia del 3-5-2 spesso disegnato da iachini, svincolato da eccessivi compiti difensivi e con la possibilità di essere più vicino alla porta avversaria. Peccato però che il suo apporto in fase di costruzione spesso non è risultato all’altezza nella stagione da poco conclusasi.

Per di più giocando con un centrocampo a cinque elementi, Dalbert ha “costretto” Lirola ad agire nel medesimo ruolo sulla fascia di destra, confinando Chiesa al ruolo di mezzapunta o falsonove che dir si voglia.

Biraghi invece garantirebbe a Iachini qualche opzione in più. La sua miglior attitudine difensiva gli permette di ricoprire il ruolo di laterale esterno di una difesa a quattro, e questo in un probabile 4-3-3 riporterebbe Lirola nel ruolo già interpretato a Sassuolo, oltre al fatto che Chiesa, nel caso rimanesse ancora vestito di viola, potrebbe agire nella zona di campo che più gli compete, ovvero esterno d’attacco del tridente offensivo.

Nonostante tutto però, su Biraghi incombe sempre un punto interrogativo, tant’è che le voci di mercato accostano la Fiorentina a giocatori come Spinazzola, Sema e per ultimo l’ex Torino Barreca. L’impressione è che in quel ruolo ci sia una casella vuota da riempire, anche per garantire la staffetta al terzino ex Pescara.