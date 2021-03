Il ritorno di Biraghi. Un indisponibile sicuro per il prossimo match

La Fiorentina ritorna in campo oggi dopo due giorni di riposo per cominciare a preparare la partita contro il Milan.

Da valutare all’interno della rosa gigliata le condizioni di Cristiano Biraghi che è andato in tribuna a Benevento per i postumi di un pestone al piede rimediato durante la rifinitura. Per lui non sembra esserci apprensione e quindi dovrebbe essere recuperato per il match contro i rossoneri, poi sarà Prandelli a decidere se impiegarlo o meno.

Sicuro indisponibile invece è Igor che dovrà stare fuori ancora un po’ a causa di una lesione muscolare importante patita contro la Roma.