Il ritorno di Commisso: Il piano e tutte le questioni sul tavolo del presidente della Fiorentina

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è atteso a Firenze fra martedì e mercoledì della prossima settimana. Questo viaggio in Italia sarà per il patron viola l’occasione per rivedere dirigenti e tecnico, salutare la squadra e assistere al debutto in campionato sabato 19 con il Torino.

Non solo, il numero uno gigliato dovrà affrontare pure molte questioni, dal mercato, al futuro di Chiesa e Milenkovic fino alla questione stadio con le novità sul Franchi in primo piano. Il progetto di rifacimento, appare più ‘agevole’ alla luce della nuova normativa sugli stadi che muta radicalmente l’incidenza dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali.

La Fiorentina però si è comunque mantenuta l’alternativa di Campi Bisenzio: un processo già avviato negli scorsi mesi attraverso una trattativa che ha visto protagonisti Joe Barone, la famiglia Casini, proprietaria dei terreni opzionati dalla società e il sindaco della cittadina alle porte di Firenze, Emiliano Fossi.