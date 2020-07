Il ritorno di Dalbert: Iachini ha trovato un altro modulo adatto a lui ma la Fiorentina ha grandi margini di crescita a sinistra

Dopo il problema muscolare di Lecce, questa sera la Fiorentina dovrebbe ritrovare Dalbert, il suo unico esterno mancino. La stagione viola infatti ha girato non poco al momento dello scambio con Biraghi, perché a Firenze è arrivato un giocatore poco difensivo per fare il terzino ma anche poco offensivo per fare l’esterno a tutto campo. Di fatto la prima mossa di Montella fu quella di cancellare il 4-3-3 e impostare la difesa a tre, tutt’ora portata avanti da Iachini. La differenza oggi però, è che il tecnico marchigiano ha adottato il 3-4-3 come nuovo modulo, inserendo un attaccante in più (e i dati offensivi ne hanno guarda caso beneficiato) e usando Dalbert e Lirola sulla linea dei centrocampisti. Resta difficile ipotizzare una sua conferma però, perché da quella parte di margini di miglioramento ce ne sono eccome e se dovesse arrivare un tecnico come Juric, la spinta propulsiva dell’interprete della fascia dovrà essere molto superiore a quella offerta dal brasiliano.

0 0 vote Article Rating