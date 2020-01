Il ritorno di fiamma per Bonaventura. Il centrocampista dà i dieci giorni al Milan e senza accordo la Fiorentina…

E’ un ritorno di fiamma quello della Fiorentina per Giacomo Bonaventura. Ritorno di cui parla stamani La Nazione. I viola avevano già messo gli occhi sul centrocampista di proprietà del Milan quando ancora si stava riprendendo dopo il grave infortunio al ginocchio. Il suo contratto con i rossoneri è in scadenza a giugno e questo potrebbe essere un incentivo verso la cessione del giocatore. Se non dovessero arrivare proposte di rinnovo nel giro di una decina di giorni, Bonaventura inizierà a guardarsi attorno.

Lo scoglio è rappresentato dalle richieste del giocatore che, secondo il giornale citato, vorrebbe un ritocco sostanzioso dell’ingaggio e anche un contratto di lunga durata.