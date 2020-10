Il ritorno di Pulgar apre allo spostamento di Amrabat: cosa farà Iachini?

Oltre che per il ritorno alla vittoria della sua Fiorentina, Beppe Iachini può sorridere anche per il ritorno in campo di Erick Pulgar. Il cileno, alla prima presenza stagionale, ha sofferto i postumi del Covid-19 e ha dovuto aspettare diverso tempo prima di poter tornare a disposizione. Ed è pronto per riprendersi il posto in cabina di regia, visto che l’ex Bologna è l’unico vero regista presente nella rosa viola. A differenza di Sofyan Amrabat, che nelle prime uscite stagionali della Viola ha giocato da mediano davanti alla difesa. Limitando così le scorribande verso l’area avversaria che avevano fatto innamorare di lui Rocco Commisso. Con Pulgar in salute e finalmente a disposizione, adesso Iachini può spostare il marocchino e schierarlo come mezzala destra, con Castrovilli dall’altra parte. Il candidato principale per finire in panchina è Giacomo Bonaventura, che però potrebbe diventare una preziosissima arma dalla panchina per l’allenatore della Fiorentina.

