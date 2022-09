Il ritorno di Rapuano al Franchi: La prima più che buona (checché ne abbia pensato Mazzarri)

La partita tra Fiorentina e Verona che andrà in scena al Franchi domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta da Antonio Rapuano della Sezione AIA di Rimini.

Con lui c’è un solo precedente con i viola ed è anche positivo, perché è la vittoria netta ottenuta in casa contro il Cagliari per 3-0 della scorsa stagione. In quella circostanza Mazzarri, tecnico dei sardi, si era lamentato per un rigore concesso ai gigliati, ma quella si è rivelata come una decisione corretta, suggerita per altro dal Var.