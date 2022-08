Il ritorno di Venuti. Ikone supera il virus

Domani pomeriggio la Fiorentina giocherà la sua seconda amichevole in Austria contro la nazionale del Qatar. I viola scenderanno in campo alle ore 18 per questo appuntamento.

Intanto Italiano si ritrova ad avere a disposizione in gruppo anche Venuti e Ikone. Il primo si stava allenando a parte fin dal ritiro di Moena, per alcuni problemi fisici di troppo. Mentre l’esterno francese ha avuto a che fare con un virus gastrointestinale che lo ha costretto a saltare il match contro il Galatasaray.