Il ritorno sfortunato di Badelj e la Fiorentina guarda in Francia per trovare il sostituto

La seconda avventura di Milan Badelj non è andata come sperato, almeno sul campo: l’obiettivo del suo ritorno era quello di affidare la nuova Fiorentina ad una guida, in campo e nello spogliatoio. Il croato però ha palesato spesso grosse difficoltà a livello di ritmo e per questo quasi certamente la società viola non lo riscatterà dalla Lazio. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, per la sua sostituzione la Fiorentina ha osservato molto la Ligue 1 e in particolare lo Strasburgo dove gioca Jean-Ricner Bellegarde, classe ’98 e reduce da una stagione da titolare. Il suo valore è ancora contenuto vista la giovane età ma la sensazione è che in quella zona ci si voglia affidare ad un profilo più esperto.

