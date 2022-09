Il ritratto della (non) felicità: Jovic e quei segnali poco confortanti anche fuori dal campo

Sono tanti i problemi che in questo momento affliggono Luka Jovic. In primis quello del gol, diretta conseguenza di tutta una serie di fattori che ad oggi influiscono negativamente sull’attaccante della Fiorentina. Tra i punti presi in esame anche dallo stesso Italiano, c’è l’aspetto psicologico: “Dobbiamo aiutarlo a ritrovare il sorriso” ha detto oggi il tecnico viola.

Il sorriso, appunto, quello che sul volto di Jovic abbiamo visto raramente. L’impressione è che il ragazzo sia demoralizzato, abbattuto, quasi svogliato a volte. Esattamente il contrario di ciò che invece dovrebbe trasmettere, e cioè voglia di spaccare il mondo per dimostrare a tutti il suo valore. Anche Italiano probabilmente aspetta segnali di questo tipo, al netto delle condizioni fisiche che sicuramente influiscono. Ma in attesa di ritrovare la miglior forma, ci aspettiamo da Jovic almeno un atteggiamento diverso.