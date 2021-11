Il River Plate non scende a compromessi: ecco la cifra per cui Alvarez può essere ceduto

Su Julian Alvarez hanno messo gli occhi tanti club, non solo la Fiorentina. L’attaccante del River Plate ha richieste da tutt’Europa, tra cui anche l’interesse della Juventus, e proprio per questo il prezzo del suo cartellino rischia di lievitare clamorosamente.

Come riporta l’emittente argentina TyC Sports, i Millonarios che ne detengono il cartellino, sarebbero poco disposti a compromessi per cedere il proprio gioiellino. l’attaccante argentino sarà ceduto soltanto di fronte ad un’offerta da 20 milioni di euro, senza pagamenti a rate né l’inclusione di bonus per arrivare alla cifra desiderata.