Il rompicapo di Prandelli e l’assetto giusto senza Callejon: e ora lo spagnolo dove lo mettiamo?

Follia del calcio ha voluto che la Fiorentina trovasse la prestazione perfetta, nella serata perfetta, con un assetto tra i meno prevedibili e consigliabili alla vigilia della stagione: a Torino la squadra viola ha azzeccato tutto e lo stesso ha fatto il suo allenatore, scegliendo il classico 3-5-2, con un Caceres in una inconsueta posizione da esterno destro a tutta fascia. Proprio nel ruolo per il quale NON è stato preso Callejon. E qui si apre un bel dilemma tattico, perché lo spagnolo visto finora oltre a non essere quello di Napoli, non è neanche calciatore in grado di fare la differenza. Di mezzo ci si è messo un inevitabile ritardo di condizione, seguito dallo stop per il Covid.

Nel frattempo però la Fiorentina non gli ha esattamente preparato il terreno, allontanandosi dal 4-3-3 a cui l’esterno classe ’87 è più che mai adatto. Le parole di Prandelli hanno aperto un piccolo “caso”, perché a Callejon la Fiorentina ha fatto un contratto molto oneroso appena tre mesi fa e dalla conferenza del tecnico non è emersa propriamente una prospettiva di adattamento alle doti dell’esterno. E ora? Il problema c’è, per riprendere il virgolettato di Prandelli, a questo punto anche economico, oltre che tattico.