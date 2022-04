Il rumoroso flop di Pulgar in Turchia. Il cileno ed un futuro viola molto nebuloso

Dall’arrivo in viola nell’estate del 2019 Erick Pulgar non è mai riuscito ad imporsi del tutto a Firenze. Il classe ’94 cileno con l’acquisto di Torreira è finito indietro nelle gerarchie del centrocampo viola. Nella stagione attuale Pulgar è stato tormentato da un problema consistente alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo quasi un mese e mezzo.

Appena 5 presenze da titolare in viola per il ragazzo ex Bologna, 8 quelle totali. Pulgar si è spostato al Galatasaray per rimettersi in gioco, ma la nuova sfida non è mai iniziata. 5 presenze, 2 da titolare, prestazioni piuttosto opache in una squadra protagonista di un campionato molto anonimo in Turchia. Pulgar è rimasto in panchina per tutti i 90’ al Camp Nou nella sfida di andata degli ottavi di Europa League col Barcellona. 0 i minuti anche al ritorno a Istanbul culminato con l’eliminazione del Gala.

Non riesce proprio a decollare il centrocampista cileno, alla ricerca di brillantezza e continuità. Il contratto con la Fiorentina scadrà nel 2023 ed al momento la possibilità che arrivi un rinnovo è piuttosto lontana. Non mancano le squadre interessate al calciatore sudamericano, che la prossima estate è un serio candidato a lasciare ancora la Fiorentina, stavolta definitivamente.