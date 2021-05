Il ruolo di Mendes nel doppio no di Gattuso a Napoli e Fiorentina

Mentre da Firenze non escludiamo ancora un arrivo di Rino Gattuso alla Fiorentina, a Napoli non hanno più dubbi. Ne parla l’edizione locale de La Repubblica, secondo la quale in questa vicenda ha giocato un ruolo fondamentale Jorge Mendes. Il procuratore di Ringhio un mese fa ha chiaramente detto al numero uno azzurro, Aurelio De Laurentiis, che il suo assistito non avrebbe rinnovato. Ed è stato lo stesso Mendes a troncare i rapporti con il presidente viola, Rocco Commisso. Il portoghese ha proposto Gattuso alla Juventus, una possibilità già tramontata, e ha poi fatto il suo nome alla Lazio in caso di divorzio con Simone Inzaghi.

Da parte nostra, possiamo aggiungere che Gattuso non è ancora un’ipotesi tramontata e che nelle prossime ore ci sarà un contatto tra le parti per vedere se ci sono i margini per ricucire lo strappo dei giorni scorsi.