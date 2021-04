Il ruolo primario della famiglia nella decisione di Ribery sul futuro. L’idea della Fiorentina

Franck Ribery è il vero trascinatore della Fiorentina. Il francese ha parlato ai compagni prima della Juventus e uno dei giocatori che ha più beneficiato dei suoi consigli è sicuramente Dusan Vlahovic, per cui l’ex Bayern è stato fondamentale nel percorso di crescita. La società sta ragionando sul da farsi, così come il giocatore: a fine stagione le parti faranno le rispettive valutazioni e decideranno se proseguire insieme o meno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina potrebbe cucirgli addosso un contratto ad obiettivo in vista della prossima stagione. L’ingaggio dovrebbe essere più basso, ma Ribery potrebbe restare come punto di riferimento per il gruppo: molto dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore. Alternative? Un ritorno in Bundesliga, dove il francese piace a tante squadre, non è un’ipotesi da scartare. Fondamentale, nella scelta del francese, sarà anche la famiglia: un’altra stagione lontano dalla famiglia è difficilmente immaginabile. Per questo, se dovesse scegliere di restare alla Fiorentina, Ribery vorrebbe i propri cari al suo fianco.