Il sacrificato?

Il calciomercato è appena iniziato, con la Fiorentina che ha chiuso quello che è diventato l’acquisto più oneroso della sua storia. Ci riferiamo – ovviamente – a Nicolas Gonzalez, acquistato dallo Stoccarda per ventitré milioni di euro più quattro di bonus.

Nell’ultima settimana la società ha definito l’arrivo sulla panchina viola di Vincenzo Italiano, che prenderà il posto di Rino Gattuso, il cui matrimonio con la Viola è durato appena ventidue giorni. Il nuovo allenatore e i dirigenti viola si sono messi subito al lavoro per pianificare le mosse di mercato.

Uno dei calciatori che la Fiorentina potrebbe decidere di sacrificare è Christian Kouame. Il giocatore ha diverse ammiratrici: in Italia il Torino, mentre il Belgio c’è l’Anderlecht che fa sul serio. Senza dimenticare le pretendenti inglesi, che già negli ultimi mesi avevano manifestato interesse per il giocatore.

La cessione dell’ivoriano permetterebbe alla Viola di incassare dieci-quindici milioni di euro, utili per rimpinguare le casse societarie e pronti per essere utilizzati per rinforzare la squadra. Kouame – ricordiamolo – salterà l’intera preparazione perché impegnato alle Olimpiadi di Tokyo e non si metterà a disposizione di Italiano fino a metà agosto. Un ulteriore motivo per cui pensare alla cessione non è così utopico.