Il saluto dei nuovi acquisti della Fiorentina – VIDEO

Durante l’ultimo giorno di mercato la Fiorentina ha comprato ben 5 giocatori, tre dei quali sono già a Firenze. Stiamo parlando di Igor, Agudelo e Duncan, che già nella giornata di oggi hanno svolto il loro primo allenamento con la maglia della Fiorentina: mentre i primi due saranno convocati per la sfida di domani contro la Juventus, il ghanese ex Sassuolo resterà a Firenze per farsi trovare pronto per la sfida di settimana prossima contro l’Atalanta. Pochi minuti fa la società viola, tramite i propri sociale network, ha pubblicato un video in cui 3 nuovi giocatori viola salutano i loro nuovi tifosi.

Ecco il video pubblicato dalla Fiorentina su Instagram: