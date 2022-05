Il saluto di Odriozola al team manager viola con dedica sulla maglia: “Mi hai insegnato cos’è la Fiorentina” FOTO

L’addio alla Fiorentina del terzino Alvaro Odriozola per fare ritorno al Real Madrid dopo la stagione trascorsa in prestito sulle rive dell’Arno sta diventando sempre più concreto. Come ulteriore testimonianza c’è la dedica con saluto e firma su una maglia regalata al team manager gigliato Nicola Cecconi dal giocatore basco. Questo il testo della dedica: ” “Caro Nic, tu sei la vera Fiorentina e il vero tifoso viola, sei tu che mi hai insegnato cos’è la Fiorentina e ti ringrazio dal profondo del mio cuore. Forza Viola”.

Di seguito potete vedere la story Instagram postata dal team manager viola con la maglia e la dedica in questione. e il suo ringraziamento ad Odriozola.