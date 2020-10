Il Sassuolo si sbarazza del Crotone e balza momentaneamente in testa al campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi nell’anticipo del sabato alle 15 si “sbarazza” facilmente del neo promosso Crotone e balza momentaneamente in testa al campionato a 7 punti in attesa di tutti gli altri match. Al 19′ Berardi apre le danze con un gran sinistro su assist di Defrel. Simy su calcio di rigore accorcia le distanze al 49′ ma Caputo sempre su penalty riporta in vantaggio gli emiliani. In contropiede, l’attaccante italiano porta il risultato sul 3-1 per la propria doppietta personale. Locatelli nel recupero fissa il risultato sul 4-1.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Sassulo 7, Napoli, Inter, Verona, Atalanta, Milan 6, Sassuolo, Juventus 4, Genoa, Fiorentina, Lazio, Benevento, Spezia, Bologna, Sampdoria 3, Roma, Cagliari 1, Crotone, Parma, Udinese, Torino 0.