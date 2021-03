Il Sassuolo insegna: mai fidarsi delle altre squadre. Per la Fiorentina è giunto il momento di prendere in mano il proprio destino

L’errore più grande che la Fiorentina potrebbe fare in questo momento è quello di guardare le altre. Cose già dette, certo, ma che vanno sempre ricordate. Perché i sette punti di vantaggio che attualmente la squadra di Prandelli ha sul terz’ultimo posto non si alimentano certo da soli.

Più ci si avvicina alla fine del campionato, più le motivazioni delle squadre che si devono salvare prevalgono sulle altre. In particolare su quelle delle formazioni di metà classifica, che ormai non hanno più niente da chiedere alla loro stagione. Ne è un esempio il Sassuolo, che nel recupero della 24esima giornata si è fatto rimontare dal Torino in una partita che aveva completamente sotto controllo.

Insomma mai come quest’anno la Fiorentina non può e non deve fidarsi delle altre, ma al contrario prendere in mano il proprio destino e portarlo avanti verso un finale di stagione sereno. Il vantaggio costruito sulla base delle recenti vittorie negli scontri diretti va maneggiato con cura, senza sprecarlo come successo in passato.

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio” dice il proverbio. E allora è arrivato il momento di smettere di sperare nei risultati degli altri campi, pensando che le favorite facciano sempre il loro dovere. Anche perché puntualmente succede il contrario, e questo dovrebbe bastare a convincere i giocatori viola che sono loro stessi a doversi conquistare un futuro migliore sul campo. A partire da questa sera.