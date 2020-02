Il Sassuolo passeggia su una Roma irriconoscibile e va a sorpassare la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

É una vittoria roboante quella Sassuolo in casa contro la Roma per 4-2 nell’anticipo del sabato sera. I neroverdi si scatenano subito con una doppietta di Caputo nel primo quarto d’ora per poi calare il tris poco dopo con Đuričić. Nella ripresa i giallorossi accorciano le distanze con Dzeko, ma successivamente restano in dieci per l’espulsione di Pellegrini. Serve a poco il rigore siglato dall’ex centrocampista della Fiorentina Veretout al quale poi risponde Boga per il quarto gol del Sassuolo. Con questo risultato la squadra allenata da De Zerbi scavalca momentaneamente la Fiorentina di un punto salendo a 26, mentre quella di Fonseca resta quarta a quota 39 in attesa del risultato dell’Atalanta in campo domani contro il Genoa.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 46, Roma 39, Atalanta 38, Cagliari, Parma 32, Milan 31, Bologna 30, Verona 29, Torino, Napoli 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Lecce 16, Brescia, Spal, Genoa 15.