Il Sassuolo rimonta il Napoli e Pioli ne approfitta per riavvicinarsi alla vetta – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Erano due le partite in programma questa sera, valide per il turno infrasettimanale di Serie A. A Marassi il Milan ha vinto nettamente, 3-0 con il gol di Ibrahimovic e la doppietta di Junior Messias. Alla vittoria dei rossoneri (e dell’Inter) non ha saputo rispondere completamente il Napoli, che si è fatto rimontare dal Sassuolo. Dopo il doppio vantaggio firmato Fabian Ruiz e Mertens, infatti, Scamacca e Ferrari hanno riacciuffato il pareggio.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31; Roma 25, Fiorentina, Juventus, Bologna 24, Lazio 21, Verona 20, Empoli, Sassuolo 19, Torino 17, Udinese, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.