La vittoria di ieri del Sassuolo contro la Lazio ha lasciato strascichi in casa dei neroverdi, che tra meno di una settimana affronteranno la Fiorentina al Franchi. Tra le fila della squadra di Dionisi sicuramente non ci sarà Ayhan, che è stato espulso all’87esimo della gara per un fallo da ultimo uomo su Muriqi.

Lo stesso difensore turco era subentrato al 74esimo a Gian Marco Ferrari, infortunatosi al flessore. rimangono da valutare le sue condizioni fisiche in vista della gara del Franchi.