Il Sassuolo vince e vola al primo posto. Tre punti anche per Inter, Roma e Bologna Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena terminate le partite delle 15.00.

A Milano finisce una partita elettrizzante tra Inter e Torino, con i granata che si sono trovati sul 0-2 grazie ai gol di Zaza e Ansaldi (su rigore). I nerazzurri ci hanno messo meno di tre minuti per riacciuffare il pareggio con le reti di Sanchez e Lukaku. Lo stesso Lukaku all’84esimo su rigore realizza il gol del vantaggio. Lautaro Martinez la chiude poi nel finale. L’Inter vince 4-2.

A Roma non c’è storia tra giallorossi e il Parma. La partita finisce grazie ai gol di Borja Mayoral e alla doppietta del solito Mkhitaryan. Reti arrivate tutte nel primo tempo.

A Marassi tra Sampdoria e Bologna finisce 1-2, con il gol di Thorsby per i blucerchiati e l’autogol di Regini e Orsolini per i rossoblù.

Continua invece la striscia positiva del Sassuolo che batte l’Hellas Verona per 0-2 grazie a Boga e Berardi. I neroverdi volano in testa alla classifica in attesa della sfida tra Napoli e Milan di questa sera.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Sassuolo 18, Milan, Roma 17, Juventus 16, Inter 15, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Verona 12, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia, Benevento, Bologna 9, Fiorentina 8, Parma 6, Genoa, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2.