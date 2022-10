Il secondo peggior attacco della Serie A, ma non solo. I tanti numeri che evidenziano la preoccupante situazione della Fiorentina

La situazione della Fiorentina in Serie A è un disastro. Ad oggi, è una stagione tutt’altro che positiva, ma se il piazzamento di Conference League è reputabile quantomeno decente, quello in campionato è preoccupante. Non tanto per l’esatta posizione occupata, la tredicesima, dove comunque la Fiorentina si è piazzata nella stagione 2020/21, quella con meno punti in Serie A post-fallimento (per inciso), quanto per tanti altri numeri.

Il dato emblematico riguarda i gol fatti, appena 7: insieme a Cremonese e Spezia, la Fiorentina è il secondo peggior attacco della Serie A. Solo la Sampdoria ha fatto peggio, con 5 reti messe a segno. Al tempo stesso, però, la squadra viola è la quarta per tiri tentati, dietro alle due milanesi e al Napoli. In aggiunta, sono arrivate soltanto due vittorie nelle ultime dodici partite. Non era mai accaduto che si verificasse tale ‘carestia’ di successi in un periodo così ampio con mister Italiano in panchina.

Si sente spesso parlare di una Fiorentina che meriterebbe più di quanto riesce a portare a casa, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta con la Lazio. Un dato che mette a nudo tutte le enormi difficoltà della Viola nel concretizzare le proprie occasioni lo offre FBRef: gli xG (expected goals, gol previsti) sono 13, quasi il doppio di quelli effettivamente segnati. Inoltre, le 7 reti sono state messe a segno da 7 calciatori diversi: dopo nove giornate, nessun singolo ha siglato più di un gol.

Ultima, ma non per importanza, la statistica sui calci d’angolo e sui cross. Queste speciali classifiche vedono entrambe la Fiorentina prima. La Lega Serie A conta ben 187 cross viola, 86 utili e 101 sbagliati. I corner sono 71, e qui la Viola stacca tutte le altre di ben 13 lunghezze (secondo il Verona con 58). In proporzione, è una distanza gigantesca, considerato anche il fatto che non è arrivata neanche una rete da quella situazione. L’ultimo gol da calcio d’angolo risale a Fiorentina-Benevento 2-1 di Coppa Italia, a dicembre 2021. Per trovarlo in Serie A, bisogna risalire a un mese prima, alla rete di Duncan contro il Milan (o al massimo a quella di Sottil dieci giorni dopo, ma su sviluppi molto lunghi).