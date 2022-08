“Il secondo tempo fa ben sperare, il Twente può ribaltare il risultato e passare il turno”

Sono diversi i punti di vista degli addetti ai lavori a seguito di quanto hanno offerto ieri sera Fiorentina e Twente nel successo dei Viola per 2-1.

Proprio l’evidente differenza di approccio da parte della Fiorentina tra primo e secondo tempo è uno dei temi caldi e a tal proposito, direttamente dall’Olanda il giornalista Leon ten Voorde ha espresso all’emittente tubantia.nl la sua opinione sulla gara: “Nel primo tempo la Fiorentina imperversava sul campo come una tempesta. Sembrava di vedere ragazzi contro uomini. Al contrario il secondo tempo lascia ben sperare. Ed è per questo che in un modo o nell’altro ho la sensazione che il Twente possa ribaltare il risultato e passare il turno”.