Il segnale forte dato da Prandelli alle ‘Stelle’…ma che non ha dato risultati

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha provato a dare un segnale forte nei confronti della propria squadra ed in particolare a quelle che dovrebbero essere le stelle (o presunte tali). Ribery, Callejon, Castrovilli, tutti tenuti in panchina all’inizio contro l’Atalanta e tutti entrati a partita in corso.

Una scelta, se vogliamo anche coraggiosa, ma che purtroppo non ha dato risultati. Non ha dato risultati all’inizio perché chi è stato lanciato al loro posto non ha saputo dare una risposta adeguata alla circostanza. E non ha dato risultati nemmeno quando i tre sono entrati in campo, perché la squadra ormai era già andata dopo il vantaggio di Gosens e perché questa formazione ha problemi tali che anche una terapia choc come questa non può risolvere.

Che cosa si inventerà adesso Prandelli? Il ritiro (breve) saprà dare un impulso a questa compagine che sembra vivere un periodo da encefalogramma piatto?